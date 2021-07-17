Facebook ответил Байдену на обвинение в "убийстве" людей

Компания Facebook прокомментировала заявление президента США Джо Байдена об ответственности социальных сетей за смерти людей от коронавирусной инфекции.

Ранее Байден заявил, что социальные сети распространяют дезинформацию о коронавирусной инфекции. По мнению президента, тем самым IT-гиганты "убивают" людей.

Однако в Facebook с такой позицией американского лидера не согласились. Представитель социальной сети назвал слова Байдена безосновательными.

"Мы не будем отвлекаться на обвинения, не подкрепленные фактами. Есть другой факт: более двух миллиардов людей получили достоверную информацию о COVID-19 и вакцинах в Facebook, что больше чем где-либо еще в интернете", — говорится в сообщении.

Компания считает, что социальные сети, напротив, помогают людям найти необходимую информацию о вакцинации. Эти данные подкреплены фактами, резюмировали в Facebook.