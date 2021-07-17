В больнице ФСИН нашли мертвым обвиняемого в убийстве адвоката Пузиковой

Обвиняемый в убийстве самарского адвоката Екатерины Пузиковой Алексей Рясков найден мертвым в больнице Федеральной службы исполнения наказаний.

Мужчина находился в медучреждении с 6 июля, куда его направили после судебного заседания. Тело Ряскова обнаружили в палате, причина смерти пока не сообщается. Информацию о произошедшем подтвердил источник ФАН в правоохранительных органах.

Обвиняемый был бывшим мужем покойной Пузиковой и главным подозреваемым в деле. Рясков несколько дней назад был арестован на два месяца. Во время допроса он признался в убийстве, но в суде ничего повторять не стал.