Администрация Байдена изучает возможность утечки COVID-19 из китайской лаборатории

Многие представители администрации Белого дома считают, что коронавирусная инфекция распространилась по миру в результате утечки из лаборатории в Ухане.

Стоит отметить, что спецслужбы США придерживаются другого мнения, в частности, речь идет о природном происхождении вируса. Однако в американской администрации расценивают версию об утечке наравне с естественным появлением.

Ранее президент США Джо Байден попросил разведку сконцентрироваться над докладом по COVID-19. Однако аналитики считают, что в документе не будет содержаться однозначный ответ о природе происхождения вируса.