Матч олимпийских сборных Германии и Гондураса не был доигран из-за расистских оскорблений

Олимпийская сборная Германии покинула поле во время товарищеского матча с Гондурасом из-за расистского скандала.

Пресс-служба немецких молодежных футбольных сборных сообщила, что олимпийская команда Германии в полном составе покинула поле во время матча с Гондурасом из-за оскорбления защитника Джордана Торунариги. Контрольная игра проходила в японской Вакаяме. Матч продлился 85 минут, после чего немецкие защитники ушли с поля.

Олимпийский футбольный турнир в Токио начнется 22 июля. Сборная Германии выступит в группе B. Действующим победителем мужского футбольного турнира в рамках ОИ является бразильская национальная команда.