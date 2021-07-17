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Боярский высказался против назначения Бердыева на пост главного тренера сборной России

/ Обновлено: 17 июля 2021 16:40 79
Боярский высказался против назначения Бердыева на пост главного тренера сборной России

Тренер Курбан Бердыев ничем не сможет помочь сборной России по футболу, считает известный петербургский актер Михаил Боярский.

Туркменский специалист, известный по своей работе в казанском "Рубине" и "Ростове", прибыл в Москву в ночь с 16 на 17 июля. Некоторые журналисты предполагают, что Бердыев прилетел в столицу для личного обсуждения контракта с президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым.

Михаил Боярский не в восторге от возможного прихода наставника на пост главного тренера сборной России.

"Конечно, я не специалист, но я не поклонник Бердыева. Так просто получилось. Я и "Рубин" никогда не любил. Пускай и дальше занимается клубами. Я не думаю, что он способен возглавить сборную страны", — высказался актер в комментарии "Спорт-Экспрессу".

Ранее стало известно, что главный тренер сборной Италии Роберто Манчини получил орден офицера за заслуги перед Итальянской Республикой. "Алленаторе" получил награду лично из рук президента страны Серджо Маттареллы.