Иммунолог рассказал, являются ли антитела противопоказанием к прививке от коронавируса

Наличие высокого уровня антител к коронавирусной инфекции в организме не является противопоказанием к вакцинации.

Прививку можно ставить, даже если у человека есть защитные частицы против коронавируса. В этом случае иммунитет просто станет значительно сильнее, рассказал в беседе с МК.ru иммунолог Николай Крючков.

После прививки могут проявиться побочные эффекты. Однако намного больше проблем со здоровьем возникает при заражении инфекцией. Кроме того, специалисты будут разрабатывать вакцины нового поколения, которые позволят полностью исключить развитие негативной реакции организма. Постоянная ревакцинация не дает сверхнагрузки на иммунитет, добавил врач.