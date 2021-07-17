Литва опасается контрабанды радиоактивных материалов из Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко перешел к "открытым угрозам", заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Белорусский лидер якобы решил обострить ситуацию и выступил с новыми скандальными заявлениями.

"Лукашенко угрожает контрабандой в Литву радиоактивных материалов, контрабандой наркотиков через Литву", — сказал он.

Дипломат также добавил, что таким образом Белоруссия ведет "гибридную войну" против прибалтийского государства. Ландсбергис считает, что Лукашенко "не остановится" на этом, так как от него можно ждать совершенно неожиданных решений.

Отношения между Белоруссией и Западом, в частности Литвой, обострились после инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске. В отношении республики были введены уже несколько санкционных пакетов.