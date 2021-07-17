«Подарок Лукашенко». Почему Литве не стоит строить забор на границе с Белоруссией

Решение литовского правительства возвести стену на границе с Белоруссией было встречено в Вильнюсе всеобщим негодованием. Экспертное сообщество спрогнозировало, что такими необдуманными действиями кабмин рано или поздно нарвется на жесткую критику со стороны Запада.

Впрочем, в скором времени Литва или полностью откажется от этого проекта, или ограничится строительством ограждений на наиболее «проблемном» участке границы, предположили аналитики портала RuBaltic.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрила Шимоните заявила, что Вильнюс начнет строить стену на границе с Белоруссией из-за наплыва нелегальных мигрантов. Незадолго до этого политик встретилась с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и обвинила белорусские власти в «гибридной атаке».

facebook.com / Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje

«Мы охраняем не только литовскую границу, но и внешние границы ЕС», — приводит ее слова Associated Press.

Глава европейской дипломатии пообещал, что ЕС поддержит Вильнюс, «чтобы литовские власти могли преодолеть эти трудности и найти решения».

В сети правительственный проект уже окрестили «Великой литовской стеной». Но, как говорится, великие цели требуют великих жертв. Как сообщил посол Литвы в Германии Рамунас Мисюлис, государство планирует выделить на строительство €42 млн.

«Какие статьи бюджета Литвы придется сократить, чтобы заплатить за строительство забора? Урезать расходы на медицину, на образование или на социальную сферу? Оборону, разумеется, никто трогать не будет — это святое…» — возмутились авторы RuBaltic.

wikipedia.org / Lithuanian Embassy Flag / CC2

При этом Еврокомиссия финансировать забор наотрез отказалась, однако выразила готовность выделить дополнительную помощь в размере €10 млн для «управления границами». К несчастью для литовского правительства, в данном случае подразумевается содержание нелегальных мигрантов, от которых оно как раз хочет оградиться, иронизируют в издании.

«Комиссия готова поддержать Литву в разрешении этой сложной, тяжелой ситуации и удовлетворении самых необходимых потребностей мигрантов», — отметила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йохансон.

Судя по всему, между Вильнюсом и Брюсселем произошло недопонимание. Пока литовские власти пытаются сдержать наплыв беженцев, Евросоюз делает все, чтобы им было в стране максимально комфортно.

europa.rs / Официальный сайт Еврокомиссии

«Потом выяснилось, что саму идею забора стоило для начала обсудить, обдумать, просчитать все возможные риски. Литовские власти этого не сделали, из-за чего оказались в довольно щекотливом положении», — констатировали в RuBaltic.

А вот как в республике отнесутся к незваным гостям — совсем другой вопрос. По словам журналистов, часть литовцев призывает проявить к беженцам максимальную жестокость, засадив их в тюрьмы или депортировав на родину. Все это неизбежно привлечет внимание ЕС.

С другой стороны, сам факт строительства забора уже является ударом по репутации Литвы, полагает депутат Сейма Довиле Шакалене. При этом представители белорусской оппозиции нашли еще один аргумент — по их словам, стена станет настоящим «подарком для Лукашенко», поскольку его противникам будет труднее бежать из страны.

president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

«Он [Лукашенко] хочет своими руками построить стену, денег на это в Беларуси нет. Если литовцы соединятся и построят границу, в первую очередь вы поможете самому Лукашенко», — «раскрыла» хитроумный план президента Белоруссии представитель благотворительного фонда «Страна для жизни» Ольга Зазулинская.

Однако у литовского правительства еще остался шанс «сохранить лицо», отмечают авторы статьи. Так, под напором общественности Вильнюс может отказаться возводить стену на границе с Белоруссией, либо укрепить лишь один «проблемный» участок длиной в 30 километров, на котором сейчас ведутся работы.

В мае Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет помогать западным государствам контролировать наркотрафик и незаконную миграцию на границе с Белоруссией. Это стало ответом на европейские санкции из-за вынужденной посадки пассажирского самолета Ryanair.

2 июля из-за наплыва нелегальных мигрантов Литва объявила режим ЧП. По сообщению Службы охраны государственной границы при МВД, с начала текущего года число беженцев превысило 2 тыс. За последние сутки незаконно попасть в Литву с территории Белоруссии попытался 121 человек.