Новейший истребитель Ростеха готовится "уничтожить" вражеский эсминец

Маневренный истребитель от Ростеха будет "нацелен" на эсминец, похожий на британский HMS Defender.

Официальная страница российской госкорпорации в соцсети Facebook опубликовала новое изображение. Оно посвящено новейшему легкому истребителю, который выполняет пролет над морем. На его фюзеляже закреплена новая оптико-локационная станция. В ее панелях отражается корабль, похожий на эскадренный миноносец ВМС Великобритании HMS Defender.

Изображение сопровождается подписью на английском языке: "See you" ("Увидимся"). Ростех готовится показать принципиально новый боевой самолет в первый день Международного авиационно-космического салона (МАКС-2021) в подмосковном Жуковском.