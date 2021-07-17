Швейцарские ученые объяснили, о чем думает человек во время сна

Процессы, которые происходят в человеческом мозге во время сна, удалось расшифровать швейцарским ученым из Женевского университета.

Специалисты провели исследование, использовав магнитно-резонансную томографию (МРТ) и электроэнцефалографию. Выяснилось, что в фазе глубокого сна мозг сортирует данные, полученные в течение всего дня.

В этот момент орган без каких-либо внешних стимулов может оценивать воспоминания и сохранять только самые нужные из них. Весь процесс происходит при активации связей между определенными участками мозга. Как отметили ученые, больше всего внимания при анализе мозг уделяет тем событиям, которые связаны с победой или наградой, пишет журнал Nature Communications.