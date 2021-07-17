СМИ: Путин и Байден на переговорах по Афганистану обсудили военные базы РФ в Средней Азии

Президенты России и США во время переговоров затронули тему совместных действий в Афганистане, передают СМИ.

Российский президент Владимир Путин и американский лидер Джозеф Байден провели встречу 16 июня в Женеве. Среди всех тем они обсуждали координацию действий в Афганистане и возможность задействования баз ВС России на территории Таджикистана и Киргизии, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на информированный источник.

Оба государства могли бы обмениваться важной информацией, включая применение беспилотников. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил РБК, что тема Афганистана обсуждалась в Женеве. Однако он не уточнил, обсуждали ли Путин и Байден российские военные базы в соседних странах Средней Азии.