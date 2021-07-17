Оливье Жиру стал игроком итальянского "Милана"

Чемпион мира по футболу 2018 года Оливье Жиру подписал контракт с итальянским "Миланом".

Французский нападающий Оливье Жиру 17 июля перешел из лондонского "Челси" в "Милан". Об этом в Twitter-аккаунте проинформировала пресс-служба итальянского клуба. Форвард будет играть за "Милан" под девятым номером. О сроках заключенного с Жиру контракта пока не сообщалось.

Нападающий выступал за "Челси" с 2018 года. До этого Жиру играл за лондонский "Арсенал" и французские клубы. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 34-летнего форварда в 4 млн евро.