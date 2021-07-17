Ингушетия стала лидером по продолжительности жизни населения в России

Три российских региона с наиболее высокой продолжительностью жизни среди местного населения назвали в Росстате.

Рейтинг составили по итогам прошлого года. Первое место в списке оказалось у Ингушетии с показателем в 81,5 года. Вторую позицию рейтинга занял Дагестан. Средний возраст в регионе оказался 76,4 года. На третьем месте находится Москва со значением в 76,2 года.

Средняя продолжительность жизни населения по всей России составила 71,5 года. Также специалисты Росстата отметили, что показатель повысился на 14% в Севастополе.