Евгений Дадонов и Никита Задоров могут продолжить карьеру в "Сиэтле"

Российские хоккеисты Евгений Дадонов и Никита Задоров могут покинуть свои нынешние команды и присоединиться к "Сиэтл Кракен", который будет выбирать игроков 21 июля на драфте.

Помимо Дадонова и Задорова, в новую команду могут перейти форвард "Вашингтона" Александр Овечкин, хотя такой сценарий развития событий крайне маловероятен, и игрок "Анахайма" Александр Волков, передает Telegram-канал "Хоккей без зрителей".

Ранее стало известно, что американский вратарь "Далласа" Бен Бишоп согласился выйти на драфт расширения. Такое решение со стороны голкипера позволит "звездам" сохранить у себя в составе россиянина Антона Худобина.

"Сиэтл Кракен" проведет свой первый сезон в Национальной хоккейной лиге. Главным тренером клуба стал Дэйв Хэкстол . Канадец знаменит тем, что смог возглавить клуб НХЛ "Филадельфия", придя из университетского хоккея. На пост генерального менеджера официально был назначен Рой Фрэнсис, который с 2014 по 2019 год трудился на аналогичной должности в "Каролине".