"Мы стремительно теряем Уссурийскую тайгу": Журавлев изучил проблемы экологии во Владивостоке

Экологическая обстановка региона попадает под удар из-за бездействия чиновников, к такому выводу пришел глава политической партии "Родина" Алексей Журавлев.

Политик посетил Владивосток, где лично узнал о проблемах, волнующих местных жителей, членов партии и других неравнодушных людей. Защитники экологии обратили внимание Журавлева на проблемы окружающей среды.

"Приморский край – регион с потрясающими красотами и богатейшими ресурсами. Но и здесь природная среда нарушена вмешательством человека. Мы стремительно теряем Уссурийскую тайгу", — заявил он.

Лидер "Родины" подчеркнул, что в сложившейся ситуации виноваты местные чиновники, которые не способны организовать рабочие места с конкурентной оплатой. Это заставляет местных жителей обслуживать интересы китайских компаний, которые равнодушны к природному наследию края. Парламентарий заверил, что при грамотном управлении эти проблемы бы не возникли.