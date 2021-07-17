Пашинян: Баку планирует возобновить столкновения на армяно-азербайджанской границе

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян сообщил, что Баку намерен спровоцировать новые вооруженные столкновения на армяно-азербайджанской границе.

Пашинян отметил, что Армения готова к возобновлению переговоров по Карабаху, но Азербайджан никак не реагирует на это.

"Мы получили из неофициальных источников информацию, что Азербайджан планирует спровоцировать новые военные столкновения в Арцахе и на армяно-азербайджанской границе", — отметил и.о. премьер-министра.

Доказательством намерений Баку является обострение ситуации на нахичеванском участке армяно-азербайджанской границы. Инциденты с вооруженными столкновениями не позволяют начать процесс делимитации и демаркации, подчеркнул Пашинян. Он также считает, что Азербайджан нарушает договоренности о возвращении пленных.