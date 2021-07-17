«Ирония судьбы». Польша закупит у США сомнительное вооружение для войны с Россией

В Вашингтоне назвали ироничным намерение Польши приобрести американские танки M1 Abrams, которые изначально создавались против Варшавы. Об этом сообщил журнал Popular Mechanics.

Эксперты издания пояснили, что танки M1 Abrams поступили на вооружение армии США в 1981 году и предназначались «для борьбы с советскими и польскими войсками на полях сражений в Западной Европе». На этом фоне покупка Варшавой американских бронемашин знаменует собой «довольно примечательный поворот событий».

«По иронии судьбы M1 Abrams изначально создавался для борьбы с Польшей, когда эта страна была членом Организации Варшавского договора», — отметили аналитики.

wikipedia.org / U.S. Navy photo by Photographer’s Mate 1st Class Ted Banks

В издании напомнили, что Польша входила в союз ОВД при ведущей роли СССР до 1991 года. Тогда в ее арсенале были танки Т-72М1 советской разработки, а затем государство обзавелось собственными ПТ-91, созданными на основе Т-72. Также польская армия располагает боевыми машинами Leopard 2 A4 и A5 немецкого производства.

«В то время как Leopard 2 являются относительно новыми, танки Т-72М1 и ПТ-91 устарели по современным стандартам и, следовательно, нуждаются в замене. 250 единиц M1 Abrams сделают Польшу одной из самых мощных танковых сил в Европе», — убеждены авторы статьи.

Эксперт издания The National Interest Себастьян Роблин назвал решение польского оборонного ведомства «глупым». По его словам, сделка по M1 Abrams потребует от Варшавы не менее $6 млрд, поскольку придется оплатить еще материально-техническое обеспечение новых единиц техники, обновить инфраструктуру для эксплуатации танков и найти квалифицированные кадры.

wikipedia.org / Sgt. Aaron Ellerman, Общественное достояние

При этом на самом деле новые танки могут потребоваться Польше только в случае войны с Россией, констатировал Роблин.

«Это имеет смысл в случае войны с Россией, поскольку пока Соединенные Штаты и западноевропейские государства будут отправлять тяжелую технику к дальним рубежам, Польша, скорее всего, окажется на передней линии фронта», — резюмировал аналитик.

Ранее издание Defense News со ссылкой на польскую прессу сообщило, что оборонное ведомство страны ведет переговоры с США о возможной покупке до 250 танков M1 Abrams. Речь идет о боевой машине M1A2 SEPv3, которая предположительно заменит Т-72 и ПТ-91.

Кроме того, поляки рассматривают вариант приобретения еще десяти гусеничных машин для обучения. Общая сумма сделки с американскими коллегами варьируется от $2,9 до $5 млрд.