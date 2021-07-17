"Зенит" готовится к матчу за Суперкубок России против "Локомотива"

Самолет с футболистами петербургского "Зенита" 16 июля совершил посадку в аэропорту Калининграда Храброво. Подопечные Сергея Семака готовятся сыграть против "Локомотива".

Новый футбольный сезон в России каждый раз ознаменовывает встреча двух сильнейших клубов страны по итогам результатов прошлого года. "Зенит" выиграл третий подряд чемпионат, а "Локомотив", в свою очередь, стал обладателем российского кубка.

Матч пройдет на стадионе "Калининград Арена" 17 июля. На трибунах смогут присутствовать около 70% болельщиков от общей вместимости стадиона. Встречу будет судить бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Начало в 19:00 по московскому времени.