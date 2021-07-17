Замначальника Южного таможенного управления стал фигурантом дела о мошенничестве

Правоохранители задержали заместителя главы Южного таможенного управления (ЮТУ) и коммерсанта по подозрению в хищении крупной суммы денежных средств при исполнении госконтракта.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России, речь идет о 85 миллионах рублей. Следствие изучило материалы, полученные ФСБ России, и установило, что в 2018 году при проведении аукциона арестованные намеренно завысили начальную цену контракта на покупку здания, где должна была разместиться Южная электронная таможня и Южный таможенный пост. Это ограничило возможности конкурентов и обеспечило предпринимателя преимуществом. В итоге, заключив контракт на общую сумму свыше 253 миллионов рублей, ЮТУ получило здание площадью около 3 тысяч квадратных метров и два земельных участка.

"Вместе с тем проведенным исследованием установлено, что стоимость приобретенного имущества искусственно завышена на сумму порядка 85 млн рублей, выделенных из федерального бюджета", — говорится в материалах дела.

В отношении арестованных было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.