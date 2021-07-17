В Дамаске состоялась инаугурация Башара Асада

Башар Асад принес присягу в качестве президента Сирийской Арабской Республики.

Инаугурация проходит во дворце Каср аш-Шааб (гора Касьюн в Дамаске). На церемонии присутствуют представители сирийского парламента, главы религиозных течений, общественные деятели. Асад зачитал текст присяги, положив правую руку на Коран. Событие транслируется в прямом эфире на экранах в центре столицы САР, передают корреспонденты ФАН.

Башар Асад стал президентом Сирии уже в четвертый раз. Выборы в ближневосточной стране состоялись 26 мая. В них принимали участие Асад, экс-министр по делам парламента Абдалла Саллюм Абдалла и юрист Махмуд Ахмад Мерии. Действующий глава государства получил 95,1% голосов избирателей. Явка на участках достигла 78%. Все это время строго соблюдались санитарные меры.