Психиатр Мохначева рассказала о негативном влиянии коронавируса на интеллект

Потеря памяти и снижение интеллекта могут наблюдаться у пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. Об этом заявила главный врач психиатрической больницы Яна Мохначева.

По ее словам, коронавирус воздействует на организм не только в период течения болезни, но и после выздоровления. Так, в половине случаев фиксируются расстройства невротического регистра, например, панические атаки или различные фобии, передает ngs.ru.

Психозы встречаются крайне редко, у менее чем 1% переболевших. У некоторых пациентов могут появляться галлюцинации, а также происходить нарушения работы мозга, сопровождающиеся помрачением сознания и нарушением восприятия. На восстановление после болезни требуется от четырех до восьми месяцев.