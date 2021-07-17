Baijiahao: наращивание РФ ядерного арсенала стало «жестким ответом» на учения НАТО

В Вашингтоне бьют тревогу из-за наращивания Россией ядерного арсенала. Западные военные понимают, что Москва может дать «жесткий отпор» многочисленным провокациям НАТО вблизи российских границ. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Baijiahao.

Аналитики выразили мнение, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве не снизили напряженность между двумя государствами. Напротив, страны Альянса во главе с Вашингтоном лишь усилили попытки надавить на Москву в военной сфере.

С 28 июня по 10 июля в Черном море развернулись крупномасштабные учения Sea Breeze — 2021, в которых помимо США участвовали также Украина, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария и другие. В общей сложности были задействованы порядка 4 тысячи военнослужащих, 40 боевых кораблей, 30 единиц авиационной техники и более 100 единиц автомобилей и бронетехники.

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«Что касается американской угрозы, то России она, можно сказать, хорошо знакома. Кремль знает, как ей противостоять. Москва не только проводит масштабные контрнаступления, но и использует ядерное оружие, чтобы послать Вашингтону жесткое предупреждение», — обратили внимание в Baijiahao.

Китайские обозреватели напомнили, что сейчас Россия готовится к совместным с Белоруссией стратегическим учениям «Запад — 2021», которые пройдут с 10 по 16 сентября. На них Вооруженные силы РФ отработают взаимодействие с белорусскими союзниками, а также нанесение ядерных ударов по условному противнику.

Как подчеркнул министр обороны РФ Сергей Шойгу, в преддверии масштабных маневров также планируется провести серию подготовительных учений.

На днях замглавы оборонного ведомства Юнус-Бек Евкуров проверил готовность объектов полигона Обуз-Лесновский. Всего на территории Белоруссии будут задействованы пять полигонов.

/ Владимир Ягудаев

«До этого [учений “Запад — 2021”] у нас пройдет целая серия подготовительных учений, которые сопровождают любые крупные учения такого плана», — отметил Шойгу.

Подобные сообщения не могут не беспокоить западное военное сообщество, которое находится под впечатлением от мощи российского ядерного арсенала, убеждены эксперты. По их мнению, именно поэтому Вашингтон решил отправить Москве дружественный сигнал о намерении регулярно вести с ней переговоры.

Ранее журналисты британского издания The Sun признали превосходство российской армии, назвав ее «смертоносной».