Роспотребнадзор рекомендовал вакцинироваться всем участникам осенних выборов

Рекомендация о вакцинации от коронавируса относится ко всем присутствующим на избирательных участках сентябрьских выборов. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Федеральная служба рекомендовала вакцинироваться всем членов изберкомов на выборах в Госдуму РФ. По словам Поповой, требование касается всех, кто будет присутствовать на избирательном участке.

"Я уже об этом сказала, для нас нет разницы", — подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Такой комментарий она дала на фоне заявления председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой. Глава ЦИК сообщила, что совместно с Поповой прорабатывает рекомендации по порядку пребывания международных наблюдателей.