Байден обвинил соцсети в публикации фейков о вакцинах и COVID-19

Соцсети, не пресекающие распространение фейков о коронавирусе и вакцинах, фактически убивают людей, заявил президент США Джо Байден.

В ходе общения с журналистами американский лидер подчеркнул, что основная часть заболевших коронавирусом американцев — это антипрививочники.

"Единственная пандемия, которая сейчас есть, — среди невакцинированных", — высказался Байден.

По словам президента США, он бы хотел объяснить соцсетям, которые публикуют дезинформацию о коронавирусе, что они способствуют смертности в стране и убивают население. Сейчас Америка остается на первом месте по численности заболевших COVID-19 с начала пандемии.