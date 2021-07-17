Депутат Журавлев подчеркнул необходимость развития инфраструктуры в регионах России

Лидер партии "Родина" Алексей Журавлев подвел итоги программы "100 городов" и выделил важные проблемы граждан, которые живут российских регионах.

Коронавирусная инфекция распространяется и в России, и во всем мире. У перенесших болезнь часто наблюдаются осложнения. При этом в регионах местным жителям сложно пройти курс восстановления после заболевания. Необходимо выделять средства как на борьбу с инфекцией, так и на обеспечение реабилитации в субъектах России, подчеркнул Журавлев.

Также лидер партии "Родина" рассказал, что многие предприятия построены в одном регионе, а зарегистрированы в другой области или даже в другом государстве. Из-за этого налоги, которые платит организация, уходят по месту регистрации. В качестве примера депутат назвал один из городов Урала, где нет инфраструктуры, а молодежь стремится уехать в столицу.

"У муниципалитета денег нет, а у предприятия — есть. И эти несостыковки в отношениях власти и бизнеса, причем крупного, везде и повсеместно. Одни делают одно, другие — другое. В результате страдаем все мы", — отметил Журавлев.

Важно, чтобы деньги шли в регион по месту нахождения предприятия, уверен депутат. Это позволит вкладывать их в благоустройство, развитие здравоохранения и инфраструктуру субъекта, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).