Количество заразившихся COVID-19 административных сотрудников ОИ выросло до 15 человек

Минимум 15 человек, связанных с организацией летних Олимпийских игр в Токио, заразились коронавирусной инфекцией.

Пресс-служба оргкомитета ОИ-2020 сообщила, что 15 новых случаев COVID-19 выявлены среди административных сотрудников. Коронавирусом заразились двое журналистов, шесть человек, связанных с проведением турнира, а также семь людей, задействованных на олимпийских объектах.

До этого первый случай COVID-19 был зафиксирован в Олимпийской деревне. Коронавирусом заразился член одной из иностранных делегаций.

Турнир в Японии, перенесенный на 2021 год из-за пандемии COVID-19, пройдет с 23 июля по 8 августа. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА сборная России выступит на ОИ-2020 под флагом ОКР.