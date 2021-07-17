Эксперт объяснил, как Украина попала в транзитную ловушку еще до завершения «СП-2»

В Киеве неоднозначно оценили прошедшие переговоры лидеров США и Германии Джо Байдена и Ангелы Меркель. Особенно мнения разнятся по части реализации «Северного потока — 2». При этом Украина продолжает настаивать на гарантиях сохранения транзита российского газа через ее территорию или выплаты ей компенсации после введения трубопровода в эксплуатацию.

В офисе президента Владимира Зеленского назвали итоги американо-германского саммита абстрактными. Пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров заявил, что руководство так и не получило ответа на главный вопрос — каким образом стороны планируют оставить газовый транзит после истечения пятилетнего контракта между «Нафтогазом» и «Газпромом».

naftogaz.com / НАК «Нафтогаз України»

«Мы благодарны за поддержку территориальной целостности Украины, суверенитета, за их заявления, что нельзя позволить России использовать "Северный поток — 2" как оружие, и что Украина даже по завершении действия действующего контракта на транзит газа должна оставаться транзитной стороной. Правда, мы не услышали самого интересного: как стороны будут пытаться это обеспечивать. Конкретики, которой требует Владимир Зеленский, мы не услышали», — посетовал Никифоров.

Пресс-секретарь Зеленского напомнил, что Байден и Меркель подписали совместную декларацию, в которой пообещали защищать «права и достоинство всех людей и противостоять несправедливости и неравенству» где бы то ни было.

В этой связи украинский президент надеется, что «самая мощная страна мира и самая мощная страна Европы» не променяют свои обязательства на «краткосрочные коммерческие интересы», добавил Никифоров.

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Куда более оптимистичные прогнозы дал глава «Нафтогаза» Юрий Витренко. По его словам, Украине все-таки удалось убедить Меркель в том, что германо-российский проект несет «реальную угрозу» для безопасности Киева.

«Мне кажется, что много в чем мы смогли переубедить госпожу Меркель, и она даже изменила много в чем свою точку зрения на этот проект», — не сомневается Витренко.

Именно поэтому так важно реализовать энергетические договоренности до ухода канцлера с поста, констатировал глава компании. Впрочем, украинская сторона, по его словам, по-прежнему надеется, что «СП-2» и вовсе никогда не заработает.

nord-stream2.com / Nord Stream 2 / Paul Langrock

Лебедь, рак и щука

В ходе переговоров Меркель подчеркнула, что США и Германия по-прежнему имеют разногласия насчет строительства «СП-2», однако Украина должна сохранить свой статус газового транзитера. Подобные заверения главы немецкого кабмина не могут обнадеживать, поскольку Берлин не спешит брать на себя обязательства относительно объемов сырья, заявил «Политике Сегодня» экономист, директор Института нового общества Василий Колташов. Как объяснил эксперт, ФРГ попросту не видит в этом никакой выгоды.

«Если расшифровывать позицию Берлина, то Германия, по сути, будет удовлетворена любым объемом транзита через Украину. До миллиграмма. Даже если один миллиметр кубический природного газа будет проходить через Украину — это все равно будет считаться транзитом. Главное, чтобы он был сохранен. Сколько угодно будет достаточно», — объяснил собеседник издания.

Опасения Киева можно понять, ведь теперь у России есть три направления поставок газа: Белоруссия, «Северный поток» и «СП-2». В таких условиях транзит сырья через украинскую территорию непременно упадет, что будет грозить ей «колоссальными издержками», констатировал Колташов.

Global Look Press / Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com

«Это, конечно, не кубический миллиметр, но и совершенно не те объемы транзита. Выгоды уже никакой нет, потому что надо поддерживать в рабочем состоянии газотранспортную систему, а вознаграждение за такой транзит будет небольшое. Украина попадает в ловушку, хотя она попала в нее, еще когда начала судиться с “Газпромом”», — рассуждает эксперт.

При этом Вашингтону желательно, чтобы «заложницей» украинского транзита стала именно Россия, однако мечтам американцев не суждено сбыться, не сомневается собеседник агентства.

Единственное, чего могут США добиться на переговорах с Германией — это фиксации транзитных объемов.

«У Вашингтона принцип иной, он хотел бы, чтобы “СП-2” не было. Чтобы не Россия диктовала транзитные условия, а все было наоборот. Чтобы Киев выкручивал руки Москве и грозился не пропустить российский газ. Но никто не может заставить Россию эти объемы обеспечить. В США это понимают, а в Берлине свою задачу решили», — подытожил Колташов.

Ранее Зеленский заявил, что в случае реализации «СП-2» Киеву понадобятся гарантии стабильного газоснабжения на 10-15 лет. В свою очередь глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон выразил мнение, что компенсацией для государства мог бы стать новый долгосрочный контракт на транзит.