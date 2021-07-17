Байдену и Меркель на последней встрече не удалось договориться по вопросу "СП-2"

Канцлер Германии Ангела Меркель завершила свой последний визит в США в качестве политика высокого ранга, пишет немецкое издание Der Spiegel.

Президент США Джо Байден осыпал Меркель похвалами, но все же по вопросу газопровода "Северный поток — 2" им договориться не удалось. Обе стороны остались при своей позиции. Глава Белого дома при этом ругал своего предшественника Дональда Трампа за ухудшение отношений с Германией, но по сути продолжил его политику.

Американский лидер отметил "новаторские заслуги" Меркель перед Германией и всем миром и добавил, что она всегда выступала за правое дело и защищала достоинство людей. Байден также указал, что деятельность немецкого канцлера имеет историческое значение.

"Лично я должен вам сказать, что мне будет вас не хватать на наших саммитах, это действительно так", — заключил Байден.

Фактически Меркель стала первым европейским руководителем, которого Байден принял в Белом доме после того, как стал президентом США.