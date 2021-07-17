Кубинская вакцина показала высокую эффективность в борьбе с тяжелыми формами COVID-19

Вакцина от коронавирусной инфекции, получившая название Abdala, показала высокие результаты по итогам проведенных испытаний.

Новая вакцина от коронавирусной инфекции Abdala продемонстрировала высокую эффективность в ходе третьей фазы испытаний. Как утверждают разработчики препарата, она обеспечивает стопроцентную защиту от тяжелых форм COVID-19, сообщает агентство Prensa Latina.

"Уже получены данные об эффективности по итогам третьей фазы клинических испытаний Abdala — результаты отличные", — рассказала директор Центра генной инженерии и биотехнологий Марта Айала.

Вакцинация — эффективный способ профилактики заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщает сайт 360tv.ru, вакцина "Спутник V" безопасна и не влияет на течение беременности.