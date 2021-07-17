Глава "Нафтогаза" заявил, что Украина якобы убедила Германию в угрозе "СП-2"

Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что Киев якобы убедил канцлера Германии Ангелу Меркель в угрозе проекта газопровода "Северный поток — 2".

Украинец дал комментарий по "СП-2" в эфире местного телеканала. По словам Витренко, президент Украины Владимир Зеленский смог "переубедить" канцлера ФРГ в опасности российского газопровода. Глава компании отметил, что Меркель якобы увидела угрозы для безопасности страны.

Однако Зеленский ранее признал, что на переговорах с канцлером в Берлине стороны не достигли согласия в вопросе "Северного потока — 2". Меркель пообещала обсудить проект газопровода с президентом США Джо Байденом.