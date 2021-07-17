Новые меры по предотвращению распространения коронавируса введены в Тыве

Введенные меры предусматривают ограничение работы туристических агентств и вещевых рынков, а также объектов уличной торговли.

Власти Республики Тыва ввели новые меры, направленные на профилактику распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили представители пресс-службы регионального правительства.

Согласно постановлению властей, в республике ограничивается работа туристических агентств, парков, скверов и игровых зон. Кроме того, приостанавливается работа детских дошкольных организаций, за исключением дежурных групп. Запрещается передвижение граждан без производственной и служебной необходимости.

Эффективным способом профилактики распространения коронавируса является вакцинация. Она позволяет сформировать коллективный иммунитет к заболеванию и снижает вероятность заболевания COVID-19 в тяжелой форме. Как сообщает сайт 360tv.ru, ежедневно в России прививаются более 500 тысяч человек.