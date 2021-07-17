Аршавин оценил игру Дзюбы на прошедшем Евро-2020

Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин высказался об игре форварда национальной команды Артема Дзюбы на прошедшем континентальном первенстве.

Экс-полузащитник петербургского "Зенита" и лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин накануне дал большое интервью. Трехкратный чемпион России назвал "не самым лучшим" выступление национальной команды на Евро-2020 и оценил игру 32-летнего нападающего Артема Дзюбы.

"Ему было сложно, потому что, во-первых, все мячи приходили к нему верхом. Если говорить о нем самом — ему не хватило мобильности. В остальном он свою функцию исполнял", — подчеркнул Андрей Аршавин в беседе с изданием "Чемпионат".

Сборная России одержала одну победу в трех матчах Евро-2020 и заняла последнее место в группе B. Артем Дзюба, который принимал участие во всех играх, забил один гол. Он реализовал пенальти, назначенный за фол на Александре Соболеве в матче с Данией.