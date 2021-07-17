Россельхознадзор проверил качество рыбных консервов из сайры

Проверку 858 недавно оформленных электронных документов на производство консервов из сайры провел Россельхознадзор.

Общий вес сырья составил шесть тысяч тонн. Признаки фальсификации обнаружены в 448 документах из 858. Это либо отсутствие сайры в сырье, либо отклонение от норм расхода сырья, пишет РБК.

Так, из 6 тысяч тонн сырья было произведено 7,3 тысячи тонн консервов. Расход сырья при изготовлении — 1,3–1,45 килограмма на килограмм готовой продукции. Это значит, что из 6 тысяч тонн сайры должно получиться от 4,2 тысячи до 5 тысяч тонн консервов.

Таким образом, разница составила более 2,6 тысячи тонн, что говорит о серьезном проценте фальсификации.