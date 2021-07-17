Два человека стали жертвами крушения вертолета на Украине

Винтокрылая машина потерпела крушение в Николаевской области, в результате чего погибли два человека.

Как сообщается на сайте государственной службы по чрезвычайным ситуациям, все произошло рано утром в субботу, 17 июля, недалеко от села Зайве.

"17 июля в 06:08 вблизи с.Зайве Николаевского района произошло падение вертолета Ми-2 («Меридиан-Авиа-Агро») с последующим возгоранием, в результате чего погибли два человека (пилот и помощник пилота)", — отмечается в опубликованном сообщении.

От удара о землю вертолет загорелся. Другие подробности случившегося не приводятся.

Напомним, осенью 2019 года при крушении вертолета Robinson R44 в Полтавской области Украины погиб бывший глава украинского министерства аграрной политики Тарас Кутовый. Вертолет направлялся из Киева в Полтавскую область.