Укр/аина выразила недовольство из-за итогов встречи Байдена и Меркель

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров прокомментировал встречу канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом США Джо Байденом.

По его словам, главы государств в итоговой пресс-конференции не выразили четкую поддержку суверенитета Украины. Также отсутствовала конкретика в вопросе газопровода "Северный поток — 2".

Ранее Киев неоднократно заявлял, что необходимо остановить строительство российско-немецкого газопровода, так как Украина потеряет возможность транзита газа через свою территорию. Берлин же настаивает на том, что проект будет закончен.