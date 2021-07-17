Производители минудобрений отказались от повышения цен в 2021 году

Производители заморозят цены на минеральные удобрения в текущем сельскохозяйственном году. Соответствующее заявление сделала российский вице-премьер Виктория Абрамченко.

Соответствующее решение нацелено на повышение доступности удобрений для сельских хозяйств. В качестве дополнительной меры поддержки бизнес готов предложить фермерам пятипроцентную скидку на удобрения, передает 360tv.ru.

"Мы придерживаемся справедливого принципа — абсолютный приоритет отдается насыщению внутреннего рынка доступными товарами", — заявила Абрамченко в ходе встречи с главами заинтересованных ведомств и крупных агрохимических предприятий.

Вице-премьер считает, что колебание цен на мировом рынке не должны отражаться на российских потребителях. Приоритет будет отдаваться насыщению внутреннего рынка доступными удобрениями перед предстоящими полевыми работами.