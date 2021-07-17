Испытания авианосца ВМС США спровоцировали землетрясение

Экспериментальный взрыв, совершенный американскими военными в рамках испытания авианосца ВМС США Джеральд Форд, спровоцировал землетрясение у берегов штата Флорида.

Военнослужащие ВМС США, испытывая на прочность авианосец USS Gerald R. Ford, взорвали мощный глубоководный снаряд. Действия военных спровоцировали сейсмическую активность, повлекшую за собой землетрясение в 3,9 балла.

Испытуемое боевое судно находилось примерно в 100 милях от берега. Несмотря на инцидент, руководство флота не остановилось и продолжает испытывать корабль такими стресс-тестами — взрывчатка сдетонировала недалеко от авианосца.