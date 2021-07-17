Рейтинг России на уровне BBB подтвердили аналитики международного агентства S&P

Рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне "ВВВ-/А-3" со "стабильным" прогнозом подтвердился. Об этом сообщило международное агентство S&P.

Аналитики также подтвердили на уровне "BBB/A-2" краткосрочные и долгосрочные рейтинги России в национальной валюте. В сообщении утверждается, что прогноз по рейтингам "стабильный".

Такое решение международного рейтингового агентства оценил глава Минфина РФ Антон Силуанов. По его словам, Россия проводит правильную экономическую политику, что в очередной раз доказали аналитики.