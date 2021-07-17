Зафиксирован первый зараженный COVID-19 в Олимпийской деревне в Токио

Первый инфицированный COVID-19 спортсмен был выявлен в Олимпийской деревне в Токио. Об этом сообщает агентство NHK, ссылаясь на слова представителей организационного комитета.

Заболевание у спортсмена было выявлено благодаря проведенному тесту на наличие коронавирусной инфекции в организме. Гражданство, пол и возраст при этом организационный комитет Игр держит в тайне.

Ранее в Токио начала работу Олимпийская деревня. Церемония ее открытия была отменена из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.