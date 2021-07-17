Врач Викулов рассказал о течении COVID-19 в жару

Жаркая погода усугубляет течение COVID-19 , а также способствует распространению инфекции в целом. Об этом заявил врач-иммунолог Георгий Викулов.

Практически любое инфекционное заболевание усиливает нагрузку на сердечно-сосудистую и дыхательную системы человека, поэтому COVID-19 в жаркую погоду может дать еще больше осложнений, чем в прохладное время, передает радио Sputnik.

Из-за жары также из организма выходит больше жидкости, что повышает вероятность интоксикации. Могут начаться тромбообразование и обезвоживание.