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Массовые проверки самолетов Boeing 737 пройдут на территории США

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Массовые проверки самолетов Boeing 737 пройдут на территории США

Американские авиакомпании должны проанализировать состояние около 2,5 тыс. Boeing 737. Они проведут проверку на предмет неисправных реле и перепада давления в салоне.

Неисправность реле способна замедлить обнаружение экипажем недостаточного давления в салоне. Это может привести к потере экипажем работоспособности на фоне недостатка кислорода. В самом крайнем случае возможна полная потеря контроля над самолетом, передает ABC.

С помощью переключателей экипаж способен узнавать о возможной разгерметизации кабины. Однако в случае неисправности система может не сработать, а уровень кислорода в самолете упадет до рекордно низких показателей.

Проверка будет проводится на протяжении 90 дней. Каждый самолет специалисты изучат в течение часа, для замены необходимых деталей потребуется до 15 минут.