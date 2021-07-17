Светлана Тихановская поехала в США на встречу с конгрессменами

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская уехала в США, чтобы провести там встречу с американскими конгрессменами, политиками и чиновниками.

Встречи запланированы на следующую неделю, в числе которых переговоры Тихановской и посла США в Белоруссии Джули Фишер. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова информатора.

Белоруссия оказалась под ограничительными мерами, которые страны Запада ввели после результатов президентских выборов в стране. Давление продолжается, и, как сообщает издание "Царьград", к границам Белоруссии стягивают горных пехотинцев НАТО, которые примут участие в учениях Альянса "Быстрый меч".