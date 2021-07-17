Украина получит от США два миллиона доз вакцины компании Moderna

США отправили около двух миллионов доз препарата от коронавируса компании Moderna на Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.

Вакцину поставят в рамках программы отправки американских препаратов в другие страны через механизм COVAX. О ней объявил ранее президент США Джо Байден. Кроме Украины дозы Moderna должен получить Бангладеш.

"Команды ученых, а также представители регулирующих органов и юристы из обеих стран работали сообща, чтобы обеспечить быструю доставку безопасных и эффективных вакцин", — отметили в Белом доме.

Украина должна была получить около десяти тысяч доз препарата от коронавируса производства Pfizer/BioNTech. При транспортировке большинства из них были зафиксированы нарушения. Вакцину вернули поставщику, пишет сайт 360tv.ru.