Прямые линии по примеру Путина проведут губернаторы трех областей России

Губернаторы Ростовской, Оренбургской и Курской областей решили провести свои прямые линии. Такое решение было принято по рекомендации президента России Владимира Путина.

Прямая линия в Ростовской области запланирована на первую половину сентября. Руководство региона ответит на вопросы граждан о ремонте, строительстве дорог, благоустройстве и ЖКХ.

В Оренбургской области к вышеуказанным темам присоединятся здравоохранение и вакцинация. Там прямая линия, ориентировочно, назначена на август. Жители Курской области смогут пообщаться с губернатором 26 августа. Больше всего курян интересуют темы благоустройства, ЖКХ, дорог, COVID-19 и социальной защиты.