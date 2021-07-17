Гебреисус сообщил о проверках лабораторий в районах первых вспышек SARS-CoV-2

ВОЗ проведет аудит в лабораториях и научных центрах, где были зафиксированы первые случаи инфицирования COVID-19. Об этом сообщил гендиректор организации Тедрос Гебреисус.

Странам-участницам ВОЗ были направлены письма, где указаны дальнейшие шаги, которые секретариат ВОЗ намерен предпринять для расследования происхождения коронавируса, пишет издание "Царьград". Об этом гендиректор организации сообщил в ходе своего общения с журналистами на брифинге в Женеве.

Комиссия ВОЗ намерена изучать приоритетные географические районы, где коронавирусная инфекция была зарегистрирована раньше всех. Гебреисус также выразил надежду на содействие правительства КНР в проведении расследования.