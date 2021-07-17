Снимок Ельцина и Лужкова на фоне трусов вызвал ажиотаж в Сети

Фотография первого президента РФ Бориса Ельцина и второго мэра Москвы Юрия Лужкова, где они стоят на балконе рядом с развешенным нижним бельем, вызвала шквал обсуждений в Сети.

На историческом снимке, сделанном в 1992 году, тогдашний глава государства и градоначальник столицы осматривают новостройки в Северном Бутове. Однако наибольший интерес в фотографии вызвала одна интересная деталь: в кадр попало чье-то нижнее белье, которое сушилось на веревке на том самом балконе. Трусы и носки на фото не только заставляют невольно бросить на них взгляд, но и даже закрывают часть лица президента.

Пользователи начали активно обсуждать этот снимок и гадать, откуда же была сделана эта легендарная фотография. Как выяснилось позже, локацией являлась квартира, находящаяся на 10-м или 11-м этаже дома 21 на Старобитцевской улице, пишет "Царьград".