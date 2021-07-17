Гидрометцентр спрогнозировал грозы и похолодание в Москве

Москву в скором времени накроет антициклон, который принесет аномальный холод и "пятнистые грозы". Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Похолодание наступит уже в середине следующей недели. Температура воздуха упадет до 25–20°C. После долгой жары по ощущениям будет казаться, что наступил аномальный холод, однако это климатическая норма.

Вильфанд отметил, что при этом в воскресенье снова будет жарко. Температура воздуха в Москве может прогреться до 33°C, пишет в своем материале издание "Царьград".