Журова вспомнила о подаренном Путиным рисунке кошки перед ОИ в Сочи

Президент России Владимир Путин нарисовал кошку и подарил ее олимпийской чемпионке Светлане Журовой. Так глава страны хотел снять напряжение российской делегации перед Олимпиадой.

События происходили в 2007 году, когда российский город Сочи представили как город-кандидат на проведение зимних Олимпийских игр в 2014 году. Делегация РФ сильно переживала, и президент Путин это увидел, пишет сайт 360tv.ru.

"Владимир Владимирович возвращается после своего выступления и видит, что всех подколбашивает конкретно. Сел и начал рисовать рисунок... И нарисовал кошечку", — передает Telegram-канал "Пуз №3" воспоминания Журовой.

Президент передал спортсменке рисунок со своим автографом. Команда сразу же расслабилась. Тогда в июле 2007 году на сессии МОК Сочи завоевал право проведения зимних Олимпийских игр.