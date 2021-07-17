Стал известен язык, которым владеет единственный человек в России

Самым редким языком на территории России стал югский. Им владеет всего один человек в стране, сообщили в медиаофисе Всероссийской переписи населения.

Югский входит в енисейскую семью языков. В советский период он считался практически исчезнувшим, сейчас, по последним данным, им владеет один человек.

"Сохранился ли югский в языках общения местных жителей и каковы шансы на его восстановление — покажет предстоящая перепись населения", — рассказали в медиаофисе.

В десятку самых нераспространенных также вошли юитский (на нем говорят четыре человека), сиреникский (пять человек), орочский (восемь человек), керекский (десять человек), передает ТАСС. Остальные места в списке распределились между алюторским, энецким, чулымско-тюркским, алеутским и языком уйльта.

Перепись населения России состоится с 1 по 31 октября 2021 года. Итоги, согласно постановлению правительства, должны будут подвести к концу этого года.