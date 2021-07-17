Врач Валенски сравнила коронавирус с пандемией непривитых граждан

Коронавирус начинает становиться пандемией "непривитых граждан", так как прошедшие вакцинацию лучше защищены от осложнений. Об этом заявила американский врач Рошель Валенски.

Число новых случаев заболевания COVID-19 продолжает увеличиваться. Сейчас в Соединенных Штатах сообщается о 26 тысячах заразившихся граждан за день. Тех, кому требуется госпитализация, тоже становится больше, передает сайт 360tv.ru.

"Это становится пандемией непривитых. Мы наблюдаем вспышки заболеваний в тех частях страны, которые имеют низкий охват вакцинацией", — заявила специалист.

Подавляющее большинство госпитализаций или смертельных исходов, по словам Валенски, приходится на непривитых от COVID-19 граждан. Более 90% пациентов с коронавирусом не вакцинировались в больницах, добавила врач.